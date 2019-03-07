Nitso'dan İşverenlere Çağrı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanı Şevket Katırcıoğlu, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanı Şevket Katırcıoğlu, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.





Oda binasındaki toplantıda işverene çağrıda bulunan Katırcıoğlu, seferberlik kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyledi.



Niğde'de her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlayacaklarını ifade eden Katırcıoğlu, "2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun." İfadelerini kullandı.



Toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, NİTSO Meclis üyeleri ve NTB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

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