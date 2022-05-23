Niyazi Koyuncu'nun Konseri, AKP'li Pendik Belediyesi Tarafından Engellendi. - Son Dakika
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Niyazi Koyuncu'nun Konseri, AKP'li Pendik Belediyesi Tarafından Engellendi.

23.05.2022 18:54
Niyazi Koyuncu'nun Konseri, AKP'li Pendik Belediyesi Tarafından Engellendi.

Sanatçı Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu. Koyuncu, "Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanatçı Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu. Koyuncu, "Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta vereceği konser, AKP'nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilirken, benzer içerikli bir karar da AKP'li Pendik Belediyesi'nden geldi. AKP'li Pendik Belediyesi, ağabeyi sanatçı Kazım Koyuncu gibi müzisyen olan sanatçı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti.

Koyuncu, konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs 2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Niyazi Koyuncu, Pendik, Konser, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niyazi Koyuncu'nun Konseri, AKP'li Pendik Belediyesi Tarafından Engellendi. - Son Dakika


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