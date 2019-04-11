Son Dakika Haberleri: Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Etkinlikle Anılacak

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Etkinlikle Anılacak

53 dakika önce

Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, vefatının 27. yılında düzenlenen etkinlikte yad edilecek.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Etkinlikle Anılacak, System.String[]
Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, vefatının 27. yılında düzenlenen etkinlikte yad edilecek.

Özcan Ünlü'nün moderatörlüğünde yapılacak etkinlik, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde 13 Nisan'da gerçekleşecek.

Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Talat Gençosmanoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı anma programında, Salih Turan da müzik dinletisi sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:18 Kaynak: AA
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