Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Etkinlikle Anılacak
53 dakika önce
Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, vefatının 27. yılında düzenlenen etkinlikte yad edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:18 Kaynak: AA
Şair ve yazar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
, vefatının 27. yılında düzenlenen etkinlikte yad edilecek.
Özcan Ünlü'nün moderatörlüğünde yapılacak etkinlik, Bağlarbaşı
Kültür ve Kongre Merkezi'nde 13 Nisan'da gerçekleşecek.
Prof. Dr. Suphi Saatçi
, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Talat Gençosmanoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı anma programında, Salih Turan
da müzik dinletisi sunacak.
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