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"Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi - Son Dakika

"Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

18.12.2021 09:37
"Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastane giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti.

KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastane giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Taksicilik yapan Salih Civan (36) Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden iddiaya göre sahte alkol aldı. Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede Civan'ın sahte alkolden zehirlendiği ortaya çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Civan'nın cansız bedeni otopsi yapılaması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.

"2 ŞİŞE VİSKİYE 250 LİRA VERMİŞ"

Sahte alkolden hayatını kaybeden Salih Civan'nın dayısının oğlu Güray Şentürk, "Salih Civan, 36 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. En küçük çocuğu 1 buçuk yaşında, kendisi benim de dayımın oğlu olur. Salih, evden çıkıp, 5 dakika sonra tekrar eve gelmiş. Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte alkol almış. 2 litrelik, 2 şişe viskiye 250 liraya vermiş. 2 şişenin birini içmiş, diğeri de evinde bulundu. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda sonumu almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış" dedi.

Şentürk, "Biz 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 4'te gittik, 'hiçbir şey yok' diye bizi geri eve gönderdiler. Ardından saat 9'da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Hastamız gündüz 1 sırasında 'ölüyorum ben' dedi. Biz de ambulans çağırdık. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak kovid-19 sandı. Salih, gözlerinin görmediği, solunum yetmezliğinin olduğunu ve böbreklerinin ağrıdığın söyledi. Üçüncü kez gittiğimizde hemşire Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor zaten Salih'in gözlerinin yüze yüz kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi" diye konuştu.

"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAKASININ CANI YANMASIN"Adını vermek istemeyen Salih Civan'nın dayısı ise, "Salih bir yerden sahte alkolü almış. Bayisinden mi, aldı biri mi verdi, bilmiyorum. Bu sahte alkolü satan kişilerin bir an önce bulunması lazım. Çünkü ölüm vakaları çok artmaya başladı. Bizim canımız yandı, bakasının canı yanmasın" dedi


Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi
Niye ışıkları kapattınız dedikten sonra komaya girdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra komaya girdi - Son Dakika


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