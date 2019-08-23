"Niyetimiz teşvikler yoluyla sigortalı çalıştırmayı cazip hale getirmek"

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, kayıt dışı istihdamla mücadelenin bir memleket meselesi olduğunu belirterek, "Sigortasız işçi çalıştırmakta ısrar edenlere hızlı ve uygun tepkiyi vermeye hazırız. Ancak, niyetimiz teşvikler yoluyla sigortalı çalıştırmayı cazip hale getirmektir." dedi.

Yazılı açıklama yapan Kurt, SGK'nın vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerinden istifade edebilmenin ön şartının sigortalı olmaktan geçtiğine dikkat çekti.

SGK'dan aylık alanların sayısının 13 milyona yaklaştığını, 2018 yılında yapılan ilaç ve tedavi giderlerinin 91 milyon lirayı geçtiğini aktaran Kurt, yalnızca Manisa'da 2018 yılında istirahatli işçilere yapılan 60 milyon lirayı aşan rapor ödemesi yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişinin kayıt dışı çalıştığını, bunun yıllık maliyetinin 100 milyar lirayı bulduğunu bildiren Kurt, "Kayıt dışılıkla artık yalnızca polisiye tedbirlerle değil sistemli, organize, planlı ve risk odaklı mücadele ediyoruz. Bu mücadelede cezalandırmak tali bir yöntem. Asli yöntemimiz rehberlik etmek ve farkındalık yaratmak. Bilinmesini isteriz ki sigortasız işçi çalıştırmakta ısrar edenlere hızlı ve uygun tepkiyi vermeye hazırız. Ancak niyetimiz teşvikler yoluyla sigortalı çalıştırmayı cazip hale getirmektir." ifadelerini kullandı.