Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2) - Son Dakika

Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)
30.04.2021 16:16
HAYTA'YA SON GÖREVAfyonkarahisar'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısının düşmesi sonucu yaşamını yitiren infaz ve koruma memuru Soner Hayta için cezaevi bahçesinde tören düzenlendi.
HAYTA'YA SON GÖREV
Afyonkarahisar'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısının düşmesi sonucu yaşamını yitiren infaz ve koruma memuru Soner Hayta için cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve ceza infaz koruma memurları katıldı. Hayta'nın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi. Buradaki törenin ardından Hayta'nın cenazesi, memleketi Erzurum'a gönderildi.
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