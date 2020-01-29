Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64 - Son Dakika
Son Dakika Spor Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64 - Son Dakika Spor

Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64

27 dakika önce

Nagorny Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.

Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64, System.String[]

Nagorny Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.


İkinci yarıda farkı daha da açan Nizhny Novgorod, üçüncü çeyreği 70-41 önde bitirdi. Gaziantep Basketbol, final periyodunda oyunu dengelese de ev sahibi takım karşılaşmadan 25 sayı farkla 89-64 galip ayrıldı.


Bu sonuçla 8. galibiyetini alan Nizhny Novgorod, son hafta öncesi play-off'lara kalmayı garantiledi. Gaziantep Basketbol ise gruptaki 10. yenilgisini yaşadı.

Nizhny Novgorod, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:39 
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