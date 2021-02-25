Nizip Belediye Başkan Sarı'dan Özkeçeci'ye ziyaret - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özkeçeci ile bir araya gelen Sarı, Özkeçeci ve yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeni kongrenin hayırlı olmasını isteyen Sarı, "Sayın başkanın üstlenmiş olduğu bu görevi başarı ile sürdüreceğinden hiç kuşkumuz yok. Görevinizin ağırlığının da bilincindeyiz. Bizler de bu ağır görevde her zaman başkanımızın destekçisi olacağız. Bu vesileyle başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor kendilerine başarılar diliyoruz."' dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da partiyi bir adım daha ileriye götürebilmek için verilecek her türlü göreve hazır olduğunu kaydetti.