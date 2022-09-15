Nizip Belediye Başkanı Sarı, ilçeye yapılacak 750 konutluk projeyi anlattı - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Sarı, ilçeye yapılacak 750 konutluk projeyi anlattı

15.09.2022 11:58
Nizip Belediye Başkanı Sarı, ilçeye yapılacak 750 konutluk projeyi anlattı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ilçelerine 750 konut yapılacağını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ilçelerine 750 konut yapılacağını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı, makamında düzenlediği değerlendirme toplantısında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Nizip ilçesinin yeni imar alanı olan Fıstık Kent'e yapılacak olan 750 konutun hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Nizip ilçesinin TOKİ konutlarından faydalanacak olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Mehmet Sarı, şunları kaydetti.

"Fıstık Kent'e yapılacak olan TOKİ konutlarının yerini Büyükşehir Belediyesi ve Nizip Belediyesi olarak TOKİ'ye ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Genel olarak baktığımızda buradaki konut fiyatları bugünkü maliyet fiyatlarına göre daha aşağıda kalıyor çünkü bu maliyet hesapları yapılırken toplam maliyetten yüzde 40 oranında bir indirim yapılarak bu fiyatlara ulaşılmış oldu. Bu sene için belirlenen konut sayısı inşallah önümüzdeki yıllar içinde artarak devam edecektir. Biz hemşehrilerimizin bu hizmetlerden istifade etmesi için her zaman gayret edeceğiz vatandaşımıza sürekli yardımcı olacağız. Yapılacak olan TOKİ konutlarının Türkiye'mize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve milletimizin yararına olan bu projeyi vatandaşlarımızla buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a hemşerilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Sarı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı, ilçeye yapılacak 750 konutluk projeyi anlattı - Son Dakika

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