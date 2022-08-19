Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü

19.08.2022 14:22
Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vefat eden halası Vuslat Sarı, toprağa verildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vefat eden halası Vuslat Sarı, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Vuslat Sarı'nın cenazesi, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenazeye, Sarı ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Kasney ile diğer ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Gaziantep, AK Parti, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement