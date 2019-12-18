Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ziyaretler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ziyaretler - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ziyaretler

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ziyaretler, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

İlk olarak Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya'yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daha sonra BBP Nizip İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya, Ülkü Ocakları Nizip İlçe Başkanı Hakan Kılıçparlar, AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Hüseyin Ataoğlu ve teşkilat üyeleri, Mehmet Cemal Dikici İlkokulu Müdürü Cuma Çiçek ve öğretmenleri, Türkan Ömer Okan Lisesi biyoloji öğretmeni Arzu Reşadi ve Türk dili edebiyatı öğretmeni Hilmi Doğanpınar ile öğrencileri ve Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencilerini konuk etti.

Misafirleriyle yakından ilgilenerek ziyaret amaçlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Sarı, her birine ayrı ayrı teşekkür ederek, her zaman görüş ve öneriye açık olduklarını ve kapılarının ise daima açık olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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