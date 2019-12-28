Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yerli otomobile talip oldu - Son Dakika

Gaziantep'in Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobil projesine talip oldu.

Başkan Sarı, sosyal medya hesabından yerli otomobile Gaziantep'in trafik kodu ile Nizip Belediyesinin kuruluş tarihini ekleyerek talip olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarı, Türkiye'nin 60 yıl önce başlayan bir hayali olduğuna işaret ederek, "Bu hayalimiz bugün gerçeğe dönüştü. Artık her şeyiyle bizim, her şeyiyle milletimizin olan aracımız var. Bu gururla Türkiye'nin yerli otosu TOGG'a talibimiz, belediyemize hizmet aracı olarak almaya talibiz." ifadelerini kullandı.