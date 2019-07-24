Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı, asfalt çalışmalarını denetledi
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Nizip Belediye Başkanı Sarı, asfalt çalışmalarını denetledi

1 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Nizip Belediye Başkanı Sarı, asfalt çalışmalarını denetledi, System.String[]
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Eski Toprak Mahsulleri Ofisi yerine yapılan Millet Bahçesi çevresi Nizip Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanıyor.
Bölgedeki çalışmayı inceleyen Başkan Mehmet Sarı, Millet Bahçesi çevresinin modern bir görünüme kavuşması için önemli bir yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, asfalt çalışmasıyla tüm cadde boyunca aydınlatma sistemlerinin de kurulduğunu söyledi.
Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:
"Asfaltla ilgili vatandaşlarımızın talebi ve bizlerinde yerinde gördüğümüz eksiklikleri gidermek için ekiplerimize gerekli talimat verilmiştir. Başlayan çalışmalar kapsamında asfalt ihtiyacı duyulan tüm bölgelerde gerekli çalışmalar yapılacak ve ilçenin tamamı daha modern bir görünüme sahip olacaktır. Ekiplerimiz şu anda hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Millet Bahçesi çevresi asfaltlanacaktır. Daha sonra yine gerek duyulan alanlarda ekiplerimiz asfalt çalışmasını sürdürecektir."
Toprak Mahsulleri Ofisi, Millet Bahçeleri, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:38 Kaynak: AA
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