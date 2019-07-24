Nizip Belediye Başkanı Sarı, asfalt çalışmalarını denetledi
1 saat önce
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Nizip Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:38 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, Fatih Sultan
Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Eski Toprak Mahsulleri Ofisi
yerine yapılan Millet Bahçesi çevresi Nizip Belediyesi
ekipleri tarafından asfaltlanıyor.
Bölgedeki çalışmayı inceleyen Başkan Mehmet Sarı, Millet Bahçesi çevresinin modern bir görünüme kavuşması için önemli bir yatırım gerçekleştirildiğini belirterek, asfalt çalışmasıyla tüm cadde boyunca aydınlatma sistemlerinin de kurulduğunu söyledi.
Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:
"Asfaltla ilgili vatandaşlarımızın talebi ve bizlerinde yerinde gördüğümüz eksiklikleri gidermek için ekiplerimize gerekli talimat verilmiştir. Başlayan çalışmalar kapsamında asfalt ihtiyacı duyulan tüm bölgelerde gerekli çalışmalar yapılacak ve ilçenin tamamı daha modern bir görünüme sahip olacaktır. Ekiplerimiz şu anda hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Millet Bahçesi çevresi asfaltlanacaktır. Daha sonra yine gerek duyulan alanlarda ekiplerimiz asfalt çalışmasını sürdürecektir."
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