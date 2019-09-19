Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Albay Bekmez'e ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Albay Bekmez'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Sarı, Nizip Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Nizip ilçesinin huzurlu ve güvenli bir konumda olması yönünde çaba harcayan emniyet ve jandarma ekiplerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Sarı, huzur ve güvenin sağlanmasında gayretle çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Albay Bekmez ise Nizip Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Sarı ve Uzunaslan'a teşekkür etti.