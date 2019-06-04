Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan bayram mesajı
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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan bayram mesajı

1 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan bayram mesajı, System.String[]
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı, mesajında rahmet ve merhamet ayı ramazanda oluşan birlik ve beraberliğin bayramdan sonraki zamanlarda da devam ettirilmesini diledi.
Bayramların toplumda birlik, beraberlik, saygı ve sevginin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın ruhuna, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine vesile olan günler olduğunu belirten Belediye Başkanı Sarı, mesajında şunları kaydetti:
"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazanı şerifin sonuna gelerek; sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Tüm İslam alemini bir araya getirerek kenetlendiren bayramlar, Müslüman kalma bilincimizi diri tutmuş, İslam milletlerine tarih sahnesinde süreklilik kazandırmıştır. Ramazanlar ve kutlu bayramlar, insanlık ve İslam alemi için tekrar tekrar dirilişin müjdesi ve habercisi olmuştur. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, yüce Rabbimizden milletimize ve tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:40 Kaynak: AA
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