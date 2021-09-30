Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan esnafa ziyaret - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Hastane Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Sarı, "hayırlı işler" dileklerinde bulundu.

Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimat veren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Nizip'te değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz." dedi.

Esnaf ise ziyaret için Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.