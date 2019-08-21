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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan, Jandarma Komutanı'na "hayırlı olsun" ziyareti

58 dakika önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan, Jandarma Komutanı'na
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Sarı, İlçe Jandarma Komutanlığı çalışmalarına daima destek ve katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Nizip Belediyesi olarak halkın güvenliği ve asayişi için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine yardımcı olmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Sarı, "Güvenlik güçlerimiz bizim baş tacımız ve göz bebeğimizdir. Huzurumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz güvenlik görevlilerimizin canları pahasına verdikleri mücadeleyle oluyor. Bu nedenle buradan görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar ve görevlerinde başarılar dilerken, vatanı uğrunda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan'a teşekkür etti.
Mehmet Sarı, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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