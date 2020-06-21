Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan şehit babalarına ziyaret - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Babalar Günü dolayısıyla, ilçedeki şehit babalarını ziyaret etti.

Sarı, Fırat Mahallesi'nde yaşayan Şehit Müslüm Fırat'ın ailesini ziyaret ederek, şehit babası Cuma Fırat'ın Babalar Günü kutladı.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Sarı, daha sonra yine aynı mahallede bulunan Şehit Ömer Saadetin Bakır'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Ahmet Bakır'ın da Babalar Günü'nü kutlayan Sarı, şehit ailelerinin yalnız olmadıklarını ve her daim emirlerinde olduklarını söyledi.

Şehitlerle ne kadar gurur duyduklarını ifade eden Sarı, "Sizler, şehit evlatlarınız ile ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hiç düşünmeden canlarını feda etti. Sizler, bize onların emanetlerisiniz ve başımızın üzerinde yeriniz var. Ben de sizin bir evladınızım, emrinizdeyim. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizlere hizmet etmekten gurur duyarım." diye konuştu.

Sarı'ya Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.