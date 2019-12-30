Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkanı Sarı mesajında, her yeni yılın başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerin filizlendiği bir yıl olduğunu belirtti.

Milletçe, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Sarı şunları kaydetti.

" Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyoruz. 2020'nin, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diliyorum. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması adına önemli adımlar atıldı. Demokrasi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında önemli gelişmeler sağlandı. Türkiye kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer aldı. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzur ve refahına kasteden odaklarla mücadele ederek, güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünya için dik durmasını bildi. Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2020 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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