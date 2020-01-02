Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ı ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan ziyaret, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ı ziyaret etti.

Sarı, Karayılan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Mehmet Karayılan ile ilçe merkezindeki besi ve ahırlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle aralarında yapılan besiciliğin ciddi sıkıntılara yol açtığını aktaran Sarı, "İlçe merkezinde besicilikle olan sorunları kökten çözüme kavuşturmak adına bir çalışma yapıyoruz. Şehir merkezinde artık ahır bulunması tabii ki doğru değil bunun için birlikte karar alarak istişareyle bu süreci yöneteceğiz. Bu konuda bizim arzu ettiğimiz şey organize besi alanları oluşturup esnafımızın bu bölgede daha kaliteli standartlarda hizmet verebilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Karayılan ise yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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