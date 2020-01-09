Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gazeteciler Günü'nü kutladı

7 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladıSarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin çoğulcu demokrasinin gereği olarak özgür ve bağımsız haber ve bilgi akışının toplumlara iletilmesinde önemli...

Nizip Belediye Başkanı Sarı, Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı

Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin çoğulcu demokrasinin gereği olarak özgür ve bağımsız haber ve bilgi akışının toplumlara iletilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Gazetecilik, günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olduğunu, tüm dünyada geniş kitleleri etkileyen bir konumuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Gazetecilik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bu yaklaşımın, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Gazeteciler, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışı ile ilimizin, ilçemizin ülkemizin ve dünyamızın sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Her türlü koşulda tüm güçlüklere karşın özveriyle bu görevini yerine getirmektedirler. Bizler de basın mensuplarının görevlerini daha iyi imkanlarda ve daha verimli şekilde yerine getirebilmelerine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle ülkemize, ilimize ve ilçemize sunmuş oldukları hizmetten dolayı tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Muammer Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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