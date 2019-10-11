Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı

Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı

24 dakika önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye personeline çorba dağıttı.

Nizip Belediye Başkanı Sarı, işçilerle çorba dağıttı, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye personeline çorba dağıttı.

Nizip Belediyesi Garaj Amirliği'ne gelen Belediye Başkanı Sarı, çalışanlarla selamlaşarak, personele çorba ikram etti.

Güne personelleriyle başlamanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Sarı, "Bizler Nizip Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek ve onların bizlerden beklediği tüm çalışmaları seri bir şekilde yapmakla görevliyiz bununda en iyi şekilde yapıldığına inanıyor tüm çalışma arkadaşlarımıza gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Nizip Belediyesi, Muammer Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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