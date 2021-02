Nizip Belediye Başkanı Sarı kan bağışında bulundu - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kan bağışında bulundu.

Nizip Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla standı ziyaret eden Sarı, buradaki tetkiklerin ardından kan bağışı yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla Nizip Belediyesi olarak, kan bağışında bulunduklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

" Kızılay, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Bizim de bu kurumu, bu sistemi ayakta tutmamız lazım, çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Kızılay'ın yanındayız. İnsan sağlığı, halk sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Bu vesileyle bugün başlatılan bu kampanyaya destek veren personellerime teşekkür ediyor herkesi kan bağışına bulunmaya davet ediyorum."

Belediye çalışanlarının da katılım gösterdiği kan bağışları, sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.