Nizip Belediye Başkanı Sarı'nın Ankara temasları - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile birlikte Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

İlk olarak Nizip'e inşa edilecek 500 sosyal konut projesi için TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut'u ziyaret eden Şahin ve Sarı, TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret eden Milletvekili Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, ayrıca Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'la da bir araya geldi.

Ziyaret ve temaslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Sarı, "İlçemizde devam eden çalışmalarımız ve yapılacak projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunarak şehrimiz adına çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Bu kapsamda bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı başta Milletvekilimiz Ali Şahin ve ilgili idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İdlip'te meydana gelen hain saldırıdan dolayı da üzüntülerini dile getiren Sarı, " İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısında aralarında Nizipli hemşehrimiz Halil İbrahim Açıkgöz'ün de olduğu 5 canımız, Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" diye konuştu.