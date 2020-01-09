Nizip Belediye Başkanı Sarı: "Raybüs, ilçeye hayırlı olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı: 'Raybüs, ilçeye hayırlı olsun' - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı: "Raybüs, ilçeye hayırlı olsun"

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep ile Nizip ilçesi arasında raylı sistem üzerinde hizmet verecek olan raybüsle toplu taşımanın daha güvenli ve konforlu olacağını söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Sarı:

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep ile Nizip ilçesi arasında raylı sistem üzerinde hizmet verecek olan raybüsle toplu taşımanın daha güvenli ve konforlu olacağını söyledi.

Sarı, Nizip Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Ekim'de "Nizip'e dev proje" olarak duyurusu yapılan projenin raybüs olduğunu belirtti.

Raybüs ile Gaziantep Nizip arasındaki toplu taşımada büyük bir çığır açılacağını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Nizip ve Gaziantep arası 49 kilometrelik Devlet Demiryollarının mevcut hattını kullanacağız. Mevcut hat üzerinde Nizip istasyonundan çıkacak olan raybüs, Gaziantep İstasyon Meydanı'ndaki Devlet Demiryolları Garı'na kadar olan alanda toplu taşımacılık yapacak. İlerleyen günlerde ilk olarak test sürüşleriyle hizmet verecek olan raybüs ile Gaziantep Nizip arasındaki yol süremiz ilk olarak 1 saat olarak planlanıyor ancak yapılacak olan teknik çalışmaların ardından bu sürenin daha aza indirilmesi planlanıyor. Buradaki ilk amacımız huzurlu, güvenli ve konforlu bir yolculuğu sağlamak. Bu hizmetten faydalanacak olan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve iş için Gaziantep'e gidip gelecek olan hemşehrilerimiz, Gaziantep Garı'na indikten sonra buradaki tramvaylarla şehrin her noktasına rahatlıkla ulaşabilecekler."

Mehmet Sarı, raybüsün ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Destek, katkı ve çabalarından dolayı Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, milletvekillerimiz, Devlet Demiryolları Anonim Şirketi ile Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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