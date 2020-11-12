Nizip Belediye Başkanı Sarı: "Sağlıkta güçlü bir konuma sahip olacağız" - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçeye yapılacak 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi ile sağlık hizmetleri sunumunda güçlü bir konuma sahip olacaklarını söyledi.

Sarı, yaptığı açıklamada, pandemi döneminde dahi yatırımlarını devam ettiren Sağlık Bakanlığının, ilçeye kazandıracağı 400 yataklı hastanenin yapım ihalesinin 14 Aralık'ta gerçekleşeceğini ve sadece Nizip ilçesine değil, bölgedeki yakın ilçelere de güçlü bir sağlık hizmeti sunacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından hibe edilen Dutlu mevkisindeki 100 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin projesi tamamlandı. Bu büyük proje sayesinde her alanda güçlü olan ilçemiz sağlık hizmetleri sunumunda da güçlü bir konuma sahip olacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak olan hastanemizin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Milletvekilimiz Ali Şahin'e, tüm Gaziantep milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum."