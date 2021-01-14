Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi

14.01.2021 14:03
Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ile ilçe merkezinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ile ilçe merkezinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak yapılan hizmetlerle ilgili başkanlık makamında Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, belediye başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp'inn hazır bulunduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunan Sarı ve Karadağ, daha sonra sahaya inerek yapılan çalışmaları yerinde görüp ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve görsellik bakımından yeniden dizayn edilen havuzdaki çalışmaları inceleyen Sarı ve Karadağ, daha sonra yine Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan kitap okuma salonları ve fitness salonunu gezdi.

Buradaki incelemelerinin ardından 35 metrelik yolda da incelemelerde bulunan Sarı ve Karadağ, hem yapılacak bisiklet yolları, hem de yol düzenlemesiyle ilgili bilgi aldı.

Nizip'te yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Sarı, "Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle birçok yeni hizmeti Niziplilerle buluşturacağız. Bu vesileyle ilçemize büyük önem veren, hizmetlerin hayata geçirilmesinde katkı ve destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve sahadaki çalışmaları yakından takip ederek hızlı bir şekilde sonuçlandıran Belediye Başkan Vekilimiz Latif Karadağ ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Mehmet Sarı, Gaziantep, Karadağ, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs kadın kıyafetleriyle yakalandı Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı         
13:01
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz SinoVac aşısı gönderdi         
10:03
Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor         
08:48
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 14:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei