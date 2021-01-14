Nizip Belediye Başkanı Sarı sahadaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ile ilçe merkezinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak yapılan hizmetlerle ilgili başkanlık makamında Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, belediye başkan yardımcıları Hakan Avcı ve Yunus Emre Kılıç ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp'inn hazır bulunduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunan Sarı ve Karadağ, daha sonra sahaya inerek yapılan çalışmaları yerinde görüp ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve görsellik bakımından yeniden dizayn edilen havuzdaki çalışmaları inceleyen Sarı ve Karadağ, daha sonra yine Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan kitap okuma salonları ve fitness salonunu gezdi.

Buradaki incelemelerinin ardından 35 metrelik yolda da incelemelerde bulunan Sarı ve Karadağ, hem yapılacak bisiklet yolları, hem de yol düzenlemesiyle ilgili bilgi aldı.

Nizip'te yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Sarı, "Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle birçok yeni hizmeti Niziplilerle buluşturacağız. Bu vesileyle ilçemize büyük önem veren, hizmetlerin hayata geçirilmesinde katkı ve destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve sahadaki çalışmaları yakından takip ederek hızlı bir şekilde sonuçlandıran Belediye Başkan Vekilimiz Latif Karadağ ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.