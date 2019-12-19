Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Nizip'e 500 konut yapılacağını söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Nizip'e 500 konut yapılacağını söyledi.

Sarı, makamında düzenlediği değerlendirme toplantısında, TOKİ'nin ilçede sosyal konut projesi çalışmasının olduğunu belirtti.

TOKİ'nin ilk açıklamasında Nizip'in yer alamadığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Ankara boyutunda yapmış olduğumuz çalışmalarla Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve milletvekillerimizin gayretleriyle Nizip de 500 konutla proje içerisinde yer almıştır. Seçim sırasında yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın bizlerden en büyük talebi TOKİ projelerin hayata geçmesi ve sayılarının artması yolunda olmuştur. Bununla ilgili Türkiye genelinde yapılacak olan 100 bin konut projesinde Nizip ilçesinin yer alması bizler için gerçekten çok önemli ve mutluluk verici bir çalışmadır. En geç pazartesi günü itibariyle Halk Bank üzerinden kayıtlar başlayacak ve ilçemizde de yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. TOKİ'nin Sosyal konut projesi start almış olacaktır. Ben şimdiden bu konutların ilçemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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