Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Meclis toplantısı yapıldı

Nizip Belediye Meclis toplantısı yapıldı

7 saat önce

Nizip Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında yapıldı.

Nizip Belediye Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Nizip Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında yapıldı.

Başkanlık makamındaki toplantı, yapılan yoklamayla başladı.

Bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam eden toplantıda konuşan Başkan Sarı, ilçe için önem arz eden konuları görüşmek için Belediye Meclis üyeleri ile olağan toplantıda bir araya geldiklerini kaydetti.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür eden Sarı, "Daha güzel bir Nizip için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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