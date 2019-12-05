Nizip Belediye Meclis toplantısı yapıldı

Nizip Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam eden toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alınan kararların ilçe ve vatandaşlar adına hayırlı olmasını diledi.