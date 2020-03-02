Nizip Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Nizip Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında toplanan Nizip Belediye Meclisi'nin AK Parti, MHP ve İyi Parti'li üyeleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na ortak bildiri ile destek verdi.

Nizip Belediye Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında toplanan Nizip Belediye Meclisi'nin AK Parti, MHP ve İyi Parti'li üyeleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na ortak bildiri ile destek verdi.

Bayraklarla süslenen meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Şanlı ordumuz tarafından Suriye rejimi ve terör örgütlerine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. Bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden Suriye rejimi ve destekleyicileri bir cinayet şebekesidir. Bu şebeke milyonlarca insanı evlerinden ve yuvalarından ederek yaşlı, genç, çocuk ve kadın demeden binlerce masumu katletmiştir. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden unsurlar, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Bahar Kalkanı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek yarın karşılaşacağımız manzara açıkça ortadır. Suriye'de vermediğimiz savaşı, yarın Şırnak, Mardin, Gaziantep ve Hatay'da vermek zorunda kalırız. İşte bu inançla yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nı Nizip Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz."

Sarı, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Türk askerilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.

Mehmet Sarı, Belediye Meclisi'nin kahraman Mehmetçiklerin yanında olduğunu vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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