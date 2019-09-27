Nizip Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
1 saat önce
Nizip Belediyesi temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Nizip Belediyesi temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alınan 2 çöp kamyonuyla, temizlik işlerinde kullanılan araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.
Sarı, ilçedeki 110 mahalleden sorumlu olduklarını dile getirerek, daha temiz, ve sağlıklı bir Nizip amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.
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