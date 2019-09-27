Son Dakika Haberleri: Nizip Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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Nizip Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

1 saat önce

Nizip Belediyesi temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Nizip Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

Nizip Belediyesi temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alınan 2 çöp kamyonuyla, temizlik işlerinde kullanılan araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.

Sarı, ilçedeki 110 mahalleden sorumlu olduklarını dile getirerek, daha temiz, ve sağlıklı bir Nizip amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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