Nizip Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Nizip Belediyesi temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, alınan 2 çöp kamyonuyla, temizlik işlerinde kullanılan araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.

Sarı, ilçedeki 110 mahalleden sorumlu olduklarını dile getirerek, daha temiz, ve sağlıklı bir Nizip amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.