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Nizip Belediyesi Bursa'da ilçeyi tanıttı

2 saat önce

Nizip Belediyesi, Bursa Gaziantepliler Derneğince Bursa'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde stant açtı.

Nizip Belediyesi Bursa'da ilçeyi tanıttı, System.String[]

Nizip Belediyesi, Bursa Gaziantepliler Derneğince Bursa'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde stant açtı.

Bölgede üretilen Antep fıstığı, salça, biber, bulgur ve baharat çeşitleri ile Nizip sabununun tanıtıldığı standa gelen vatandaşlara Antep fıstığı ikram edildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, etkinliğin Gaziantep ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Dört gün süren etkinlikte ilçeye ait yöresel ürünlerin tanıtıldığını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "Nizip'in tanıtımı noktasında fuar, etkinlik ve benzer organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz. Buradaki amacımız ilçemizde yetişen ve üretimi yapılan ürünlerin tanıtımına katkı sunmaktır. Tabii çalışmalarımız sadece bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Nizip'in tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için de çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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