Nizip Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Nizip Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı.
Koronavirüs nedeniyle hafta sonları günün her saati uygulanan kısıtlamayla birlikte boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını gerçekleştiren Nizip Belediyesi ekipleri, camilerin avlularında ve meydanlarda güvercinlere yem atarak köpek ve kediler içinde mama ve su bıraktı.
Belediye ekiplerinin bu çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
- Kaynak: AA
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