Nizip Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor - Son Dakika

Nizip Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor

6 saat önce

Nizip Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı yapıyor.

Nizip Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor, System.String[]

Nizip Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı yapıyor.

Günlük 1000 kişiye sıcak yemeklerin yapıldığı Nizip Belediyesi Şehit Abdulkadir Salih Aşevini ziyaret eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, pişirilen yemekleri ve yürütülen çalışmaları yerinde görerek, aşevine gelen vatandaşlara yemeklerini verdi.

Nizip Belediyesi olarak bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumda olmayan vatandaşları koruyup kolladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şunları kaydetti:

"Belediye aşevimizle Peygamber Efendimizin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerifleri doğrultusunda günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Sizin de çevrenizde bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumda olmayan komşunuz varsa bizlere 0505 187 00 27 numaralı Whatsapp ihbar hattımıza ve aynı şekilde nakdi gıda yardımında bulunmak isterseniz bu numaradan bize ulaşarak bu hayırlı işe siz de ortak olabilirsiniz."

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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