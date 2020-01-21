Nizip Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında protokol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında protokol - Son Dakika

Nizip Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında protokol

6 saat önce

Nizip Belediyesi, bünyesinde çalışan memurların verimliliğini arttırmak amacıyla Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı.

Nizip Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında protokol, System.String[]

Nizip Belediyesi, bünyesinde çalışan memurların verimliliğini arttırmak amacıyla Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı.

Çalışan memurların özlük haklarının iyileştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Bem-Bir-Sen Sendikası Gaziantep Şubesi yetkilileri ile protokol yapıldı.

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Sarı, protokolün Nizip Belediyesi çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Nizip'in ve belediyenin hak ve hukukunu hep birlikte gözeteceklerini ifade eden Sarı, "Belediye bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personel arkadaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için Bem-Bir-Sen ile protokol imzaladık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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