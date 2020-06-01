Nizip Belediyesi kahvehane ve çay ocaklarını dezenfekte etti - Son Dakika

Nizip Belediyesi kahvehane ve çay ocaklarını dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede temizlik çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla kamu kurum ve vatandaşlara ait birçok alanda çalışma yapan ekipler, salgın önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve bugün yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehaneler, çay bahçeleri ve çay ocaklarında sterilizasyon ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten kahvehane işletmecileri Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkanı Sarı, sahada sürekli çalıştıklarını belirterek, "Ekiplerimiz normalleşme sürecinde açılan kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Diğer yerlerde de rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Lütfen kurallara uyalım." diye konuştu.