Nizip Belediyesi kendi enerjisini üretecek - Son Dakika

Nizip Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuracak.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, yenilebilir enerji projesi kapsamında belediye hizmet binasının çatısına kurulacak olan Güneş Enerji Santrali ile ilgili yüklenici firmayla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Çalışmalara en kısa sürede başlanacağını anlatan Sarı, "Devreye alacağımız yenilebilir enerji projelerimizle belediyemiz kendi enerjisini kendisi üreterek. Hem çevreye hem de belediye bütçesine katkı sağlamış olacağız. Bu sebeple Nizip'in daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğimizi ifade ediyor, çevreci ve gelir getirici yatırımın Nizip'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.