Nizip Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Nizip Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nizip Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Sözleşme kapsamında çalışanların hem almış oldukları maaşlarına hem de sosyal haklarına yüzde 15'er zam yapıldığını belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Yapılan bu zam Türkiye ortalamasına göre gerçekten çok güzel bir zam. Bu sözleşme değerli başkanımızın özverili yaklaşımıyla masada çözüme kavuşmuştur. Ben kendisine bu özverili yaklaşımından dolayı teşekkür ediyor, bu toplu sözleşmemizin işçilerimize, belediyemize hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da yapılan toplu sözleşmenin Nizip Belediyesine ve belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Bir süredir devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan görüşmeler sonunda personellere almış oldukları ücretlere ek olarak yüzde 15, aynı şekilde sosyal haklarına da yine yüzde 15 oranında zam uyguladık. Yine önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan enflasyon ortalamasının üzerine de yüzde 2 puan ek vererek 2 yıllık sözleşmeyi gerçekleştirdik. Burada bizim yaklaşımımız bir aile çerçevesinde olmuştur. Belediyede çalışan tüm arkadaşlarımızla şehrimize hizmet etmek için bir aile şeklinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aile fertlerimizin mağdur olmaması ve çocuklarının ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamaları için yapılan zammın bu oranda tutulmasına gayret göstererek böyle bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ben bu çalışmaya destek veren sendika yöneticilerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve yapmış olduğumuz bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum."