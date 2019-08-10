Nizip Belediyesi'nden bayram tedbirleri

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kurban Bayramı süresince tüm ekiplerin ilçe halkına hizmet edeceğini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kurban Bayramı süresince tüm ekiplerin ilçe halkına hizmet edeceğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nizip Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda vatandaşa en iyi şekilde hizmet götürmek için ilgili birimleri talimatlandırıldığını ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tüm çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

İlgili birimlerin kendi bölgelerinde çalışma yaptığını belirten Sarı, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehir içindeki parkların tamamında bakım ve temizlik çalışması, Fen İşleri ekiplerinin bozulan yolları iyileştirerek yama çalışması, zabıta ekiplerinin bayram öncesi sayıları artan dilencilere karşı tedbirler aldığını, bunun yanı sıra vatandaşların alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetimlerin sıklaştırıldığı kaydetti.

Temizlik ekiplerinin de cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Sarı şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim yerlerinin temizliği yapılarak hazır hale getiriliyor. Bayramın ilk iki günü hizmet verecek olan mezbaha da ilk gün sadece büyükbaş hayvan kesimi, ikinci günü büyükbaş ve küçükbaş kesimleri yapılacaktır. Kesim yapılacak olan alanlarda hem din görevlileri hem de veteriner hekim hazır bulundurulacaktır. Ayrıca bayram süresince belediye hizmetlerimizin aksamadan yürümesi için nöbetçi ekipler görevlerinin başında olacaktır.

PTT Caddesi üzerinde bulunan esnafları ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret eden Sarı, yapmış olduğu ziyaret sonrasında İçişleri Bakanlığının, "Kemerin Ses Getirsin" projesini vatandaşlara anlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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