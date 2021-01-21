Nizip Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek - Son Dakika

Nizip Belediyesi ilçe merkezinde yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezince belirlenen aileler, merkeze gelerek hazırlanan glütensiz gıda paketlerini aldı.

Sağlanan destekten faydalanan vatandaşlar, "Bu ürünleri temin etmek bizim için çok zordu. Belediyemiz bizleri unutmadı ve yardım ederek bizlere destek sağladı. Bu konuda Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise glutensiz gıdaların temininde zorlukların yaşanabildiğini ifade ederek, "Biz de bu aşamada Nizip Belediyesi olarak ilçemizdeki çölyak hastası vatandaşlarımıza destek olalım istedik ve bu çalışmayı başlatarak belirlediğimiz ailelere aylık olarak düzenli bir şekilde glütensiz gıda yardımında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.