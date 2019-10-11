Son Dakika Haberleri: Nizip Belediyesi'nden sıfır atık projesine destek
Son Dakika Güncel Nizip Belediyesi'nden sıfır atık projesine destek

Nizip Belediyesi'nden sıfır atık projesine destek

32 dakika önce

Nizip Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında atıkların geri dönüşümüne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Nizip Belediyesi'nden sıfır atık projesine destek, System.String[]

Nizip Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında atıkların geri dönüşümüne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı,töreninde yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında mesleki ve teknik eğitim kursları düzenleyeceklerini söyledi.

Protokolle geri dönüşümle kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanılabilir hale getirileceğini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti.

"Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek, israfı önlemek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak, atık oluşumunun minimize edilmesini ve geri kazanımının sağlamak için böyle bir çalışma içerisinde yer aldık. Bu çalışmalarımızla birlikte özellikle okullarımızda ve kamu kurumlarında kullanılmayan ve depolarında bulunan dolap, sıra ve masaları oluşturacağımız atölyelerde yenileyerek ihtiyaç duyulan okullara ve kuruluşlara göndereceğiz. Böylelikle hem ihtiyaçlar karşılanmış olacak hem de çürümeye terk edilen malzemeler yeniden kullanılarak yeni bir maliyetin oluşumu engellenmiş olacaktır."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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