Nizip Belediyesi'nden telefon dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip Belediyesi'nden telefon dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika

Nizip Belediyesi'nden telefon dolandırıcılığı uyarısı

6 saat önce

Nizip Belediyesi, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nizip Belediyesi'nden telefon dolandırıcılığı uyarısı, System.String[]

Nizip Belediyesi, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde yardım gerekçesiyle bazı kişi ya da kişilerce Belediye Başkanı Mehmet Sarı adını kullanarak telefon ile maddi destek istendiği tespit edildi.

Son olarak kendisini Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı olarak tanıtan kişinin, aradığı vatandaşları, "Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapacağız. Sizlerden de destek bekliyoruz. Sizin de katkılarınızla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıp yardım yapmayı istiyorum. Belediyemiz olarak sizden böyle bir talebimiz ve ricamız olacak." şeklinde konuşarak dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Nizip Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belediye başkanımız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyelerimiz ve belediyemiz çalışanları adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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