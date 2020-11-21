Nizip Belediyesi sınav öncesi okulları dezenfekte etti - Son Dakika

Nizip Belediyesi ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020- KPSS Ortaöğretim) öncesinde ilçe genelinde sınav yapılacak 14 okulda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatları ile sınav yapılacak okullara gelen ekipler, tüm okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanı titizlikle dezenfekte etti.

Okul yöneticileri, sınava girecek adaylar için böyle bir çalışmanın yapılması ve adayların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınavlarına girecek olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bizlere ve adaylara bu imkanı sağlayan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyoruz." dedi.