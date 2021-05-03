Nizip Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Nizip Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
03.05.2021 13:17
Nizip Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su bırakmayı sürdürüyor.
Nizip Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su bırakmayı sürdürüyor.
??????????????Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, sokak hayvanlarını kısıtlama sürecinde beslediklerini belirtti.
İlçedeki park ve yeşil alanlarda yer alan birçok beslenme noktalarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Sarı, "Sadece bugüne özel olmayan çalışmamızı yıl boyunca ilçemizde sürdürerek can dostlarımıza karşı görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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