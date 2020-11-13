Nizip Belediyesi vatandaşlara fidan dağıttı - Son Dakika

Nizip Belediyesi, "1 dikili ağacın olsun" sloganıyla vatandaşlara fidan dağıttı.

Hacı Mehmet Okan Parkı girişinde vatandaşlara fidanı dağıtımı gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fidan verdikleri vatandaşlardan aldıkları fidanları mutlaka toprakla buluşturmalarını istedi.

Çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın daha yeşil bir dünya olduğunu ifade eden Sarı, "Şimdi geleceğe nefes olma vakti. Bunu da gerçekleştirmek için tüm hemşehrilerimizi fidanlarını alarak toprak buluşturmaya davet ediyorum." dedi.