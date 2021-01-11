Nizip Belediyesi zabıta ekipleri hijyen ve gramaj denetiminde - Son Dakika

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Unlu mamullerin üretim koşullarının sağlık standartlarına uygun olması konusunda denetimler gerçekleştiren ekipler, en temel tüketim ihtiyacı olan unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip halka ulaştırılması konusunda işletmelerin hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, işyerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması hakkında da kontrollerini gerçekleştiren ekipler, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmelere uyarıda bulundu.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bu konuda Zabıta Müdürlüğümüz üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Vatandaşlarımız kurallara aykırı bir durum söz konusu olduğunda Zabıta Müdürlüğümüze şikayette bulunabilirler. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız devam edecek. Kurallara uyan iş yeri sahipleri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."