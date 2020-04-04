Nizip Belediyesince 4 ayrı dilde evde kal mesajı - Son Dakika

GAZİANTEP - Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça videoyla, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

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Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı