Nizip Belediyesince yaptırılan emekliler lokalinde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Nizip Belediyesi tarafından yapımına başlanan emekliler lokalinde çalışmalar sona yaklaştı.
Belediye eski hizmet binasının girişine yazlık ve kışlık olarak planlanıp yapımına başlanan lokaldeki çalışmalarda sona gelindi.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, emeklilerin rahat ve güzel bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak adına başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Çalışmalar geçtiğimiz haftalarda başladı. Bu sosyal alan planlanan sürede emeklilerimizin hizmetine açılacak. Tamamlandığında emekli vatandaşlarımız burada zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecektir. Şimdiden ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:29 - Kaynak: AA
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