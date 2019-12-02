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Nizip Belediyesinden ödüllü logo yarışması

6 saat önce

Nizip Belediyesinin kurumsal kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen ödüllü logo yarışmasına müracaatlar sürüyor.

Nizip Belediyesinden ödüllü logo yarışması, System.String[]

Nizip Belediyesinin kurumsal kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen ödüllü logo yarışmasına müracaatlar sürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip ilçesinin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, Nizip'in tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak logo yarışması müracaatlarının 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Nizip ilçesinin kimliğini ifade edecek logo yarışmasına herkesin bulunduğu bölgeden katılabileceğini kaydeden Başkan Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni logo ile Nizip'in ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Nizip Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda logo yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları, hem de yetenekli kişilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek Nizip kimliğinin yenilenip gelişmesine en geniş katılım ve katkının sağlanmasını amaçlıyoruz."

Mehmet Sarı, Aralık, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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